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Угулава: Мы получим революцию в гражданских отношениях, и в ответе за это будет власть


08.03.2017   14:42
Решение, принятое по делу "Рустави 2", создало угрозу не только праву свободы слова, но и собственности, считает лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава,

"Кого-то возможно, свобода слова не так тревожит, как право собственности, о котором так вольготно говорит нам власть, именно этому праву собственности власть нанесла непоправимый удар. Если это решение вступит в силу, мы получим полный хаос в гражданских отношениях, революцию в гражданских отношениях, и ответственными за это будут власть и Бидзина Иванишвили, и, конечно же, никакой медиа омбудсмен не изменит ситуацию"- заявил Гиги Угулава.

По его словам, он надеется, что решение Страсбургского суда останется в силе, и это будет гарантией того, что праву собственности и свободе слова не создастся угроза.

"Я надеюсь, что это решение останется в силе, это означает, что "Рустави 2", свободе слова, и вашему праву собственности не возникнет угроза, угроза возникнет наглости власти"- заявил Гиги Угулава.







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