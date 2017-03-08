МИД Грузии призвал соблюдать сроки и условия безвизового режима с ЕС

08.03.2017 14:47 Министерство иностранных дел Грузии откликнулось на публикацию Советом Евросоюза регуляции о либерализации визового режима с Грузией.



Как говорится в заявлении ведомства, сегодня в официальном журнале ЕС было опубликовано изменение регуляции 539/2001, согласно которой, Грузия переместилась в список стран с безвизовым сообщением с Евросоюзом. Регуляция вступает в силу через 20 дней после публикации. Следовательно, с 28 марта 2017 года граждане Грузии смогут без виз посещать страны ЕС/Шенгенской зоны с краткосрочным визитом.



«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Мы рады, что усилия правительства Грузии в направлении проведения реформ дали результат и принесли конкретную, ощутимую пользу населению Грузии. Безвизовое сообщение откроет для граждан Грузии новые возможности, которые связаны с беспрепятственным путешествием по Европе, лучшим знакомством с этими странами и установлением контактов. Безвизовое сообщение будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентами и формированию партнерских связей. Все блага, связанные с безвизовым сообщением, будут доступны и для наших граждан, проживающих на оккупированных территориях.



Введение безвизового режима является важным успехом на пути евроинтеграции Грузии и еще больше сближает Грузию с Европой. Этот результат подтверждает, что ЕС остается верным своим принципам и обещаниям и отвечает на усилия партнера встречными шагами. Все это является дополнительным толчком для правительства Грузии в процессе проведения законодательных и институциональных реформ.



Важно, чтобы каждый гражданин Грузии с особой ответственностью относился к своим обязанностям и соблюдал сроки и условия безвизового сообщения с Евросоюзом», - говорится в заявлении.















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