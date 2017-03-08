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Россия обеспокоена тем, что Грузия спокойно отреагировала на заявление главы МИД Австрии


08.03.2017   16:10
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков считает, что Грузия должна встревожиться из-за возникшей в Евросоюзе идеи уменьшить финансирование стран, которые не принимают у себя беженцев.

«Австрия требует сократить финансирование странам, которые отказывают беженцам. В Тбилиси должны встревожиться: помощь ЕС может быть сокращена», — написал сенатор в своём аккаунте в Twitter.

Накануне о необходимости повлиять на недружелюбные к мигрантам государства через уменьшение материальной помощи заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

«Мы должны урезать финансирование для стран Средней и Восточной Европы, если они так и продолжат противиться принимать у себя беженцев. Мы ожидаем солидарности от этих стран», — сказал политик в интервью Die Welt.

Речь шла преимущественно о странах Вишеградской группы: Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. Однако ранее 5 марта глава австрийского внешнеполитического ведомства Себастьян Курц в интервью германскому еженедельнику Bild am Sonntag выступил с предложением создать центры для приема беженцев за пределами ЕС, например в Египте, в западно-балканских странах и в Грузии.

Алексей Пушков тогда предположил, что через размещением у себя мигрантов Тбилиси отплатит за предоставление Евросоюзом безвизового режима.






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