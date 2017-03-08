Вице-спикер парламента Грузии и посол КНР обсудили основные направления сотрудничества двух стран

08.03.2017 16:14 Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский встретился с послом КНР Цзи Яньчи. Об этом сообщила администрация парламента Грузии.



Стороны обсудили основные направления текущего и будущего сотрудничества двух государств. Беседа коснулась существующих торгово-экономических отношений и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества.



По оценкам сторон, отношения между двумя государствами в течение последних лет развиваются быстрыми темпами.



Г. Вольский отметил, что к концу месяца планируется визит грузинской делегации в КНР.



Как сообщается, члены политсовета партии "Грузинская мечта" под руководством Г. Вольского посетят Пекин 27 марта.















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