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Вице-спикер парламента Грузии и посол КНР обсудили основные направления сотрудничества двух стран
08.03.2017 16:14
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский встретился с послом КНР Цзи Яньчи. Об этом сообщила администрация парламента Грузии.
Стороны обсудили основные направления текущего и будущего сотрудничества двух государств. Беседа коснулась существующих торгово-экономических отношений и перспектив дальнейшего углубления сотрудничества.
По оценкам сторон, отношения между двумя государствами в течение последних лет развиваются быстрыми темпами.
Г. Вольский отметил, что к концу месяца планируется визит грузинской делегации в КНР.
Как сообщается, члены политсовета партии "Грузинская мечта" под руководством Г. Вольского посетят Пекин 27 марта.
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