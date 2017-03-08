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Премьер Грузии обсудил с главой ПА НАТО проведение в Тбилиси весенней сессии парламентской ассамблеи альянса


08.03.2017   19:52
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО пройдет в Тбилиси 26-29 мая.

Вопросы, связанные с подготовкой проведения сессии обсудили в среду находящийся в Италии с визитом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент ПА НАТО Паоло Алли, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

По данным пресс-службы, стороны также затронули основные вопросы, касающиеся интеграции Грузии в НАТО. На встрече было отмечено, как отмечается в сообщении, что Грузия достигла больших успехов в этом направлении.






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