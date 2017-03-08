Премьер Грузии обсудил с главой ПА НАТО проведение в Тбилиси весенней сессии парламентской ассамблеи альянса

08.03.2017 19:52 Весенняя сессия Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО пройдет в Тбилиси 26-29 мая.



Вопросы, связанные с подготовкой проведения сессии обсудили в среду находящийся в Италии с визитом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент ПА НАТО Паоло Алли, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.



По данным пресс-службы, стороны также затронули основные вопросы, касающиеся интеграции Грузии в НАТО. На встрече было отмечено, как отмечается в сообщении, что Грузия достигла больших успехов в этом направлении.















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