Квирикашвили присутствовал на открытии в Риме совместного итальяно-грузинского бизнес-форума

08.03.2017 20:46 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано присутствовал на открытии в Риме совместного итальяно -грузинского бизнес-форума.



Как сообщают в пресс-службе администрации правительства Грузии, в форуме принимают участие более 250-ти ведущих итальянских и грузинских бизнес-компаний.



«Низкие тарифы, легкие рыночные регуляции, физическая и нормативная доступность рынка, подписанное с Евросоюзом соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, геостратегическое расположение, высокоскоростная железнодорожная система, реформы, ориентированные на экономический рост и поощрение бизнеса, – с существующей в Грузии привлекательной бизнес-средой премьер-министр Грузии сегодня ознакомил итальянских бизнесменов. Глава правительства поблагодарил за организацию форума МИД и Агентство торговли Италии», - сообщают в пресс-службе администрации правительства Грузии.



Так же сообщается, что премьер представил представителям итальянского бизнеса детальную информацию об инвестиционных возможностях Грузии и 4-пунктном плане правительства. По его словам, Грузия открыта для бизнеса.



«В первую очередь, в Грузии перед инвесторами не стоит бюрократия, связанная с юридическими вопросами. Подписанное в 2014 году с Евросоюзом соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли особенно важно для нас, поскольку оно подразумевает поэтапную экономическую интеграцию Грузии во внутренний рынок Евросоюза. Второе, это то, что Грузия является вратами на дороге, ведущей к различным рынкам. Мы обеспечиваем выход на экономическое пространство Центральной Азии и Дальнего Востока... Мы уже завершили соответствующие переговоры, и Грузия скоро станет первой страной в регионе, имеющей соглашение о свободной торговле с Китаем. Кроме того, у нас имеются аналогичные соглашения со странами СНГ и Турцией, а также определенную преференциями систему с США, Канадой и Японией», - отметил премьер.



В рамках итальяно-грузинского бизнес-форума был оформлен меморандум о сотрудничестве, подписанный между кредитным агентством итальянского экспорта SACE и «Партнерским фондом» Грузии. Также оформлен меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Грузии и Торговой палатой Италии.















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