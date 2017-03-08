Горькая пощечина правительству Грузии - гражданский сектор о решении ЕСПЧ

08.03.2017 20:49 Представители гражданского сектора считают, что угрозы, существовавшие в отношении телекомпании "Рустави 2", временно приостановлены решением Страсбургского суда. По их словам, это решение имеет особое значение для Грузии.



"Это новая возможность с точки зрения прав человека для истцов в европейском суде по правам человека, однако в то же время она имеет вдвойне особое значение для Грузии, для свободы слова в Грузии, и частной телекомпании "Рустави 2". В этом деле было очень много нарушений, а принятые судом решения не имели ничего общего с рассмотренными делами"- заявил Георгий Мшвениерадзе.



По оценке неправительственных организаций, решение Страсбурга подтвердило, что были реальные вопросы, которые ставили под сомнение справедливость решения Верховного суда Грузии.



"Можно сказать, что наша демократия сегодня еще раз спасена, и это является горькой пощечиной в лицо нашему правительству, и нашему правосудию, и надеюсь, что это будет для них уроком"- заявила Бая Патарая.

















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