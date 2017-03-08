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Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2017 году примет Тбилиси
08.03.2017 21:27
Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2017 году примет Тбилиси, - это было отмечено в ходе встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и президента Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле.
Согласно информации администрации правительства, стороны обсудили основные вопросы интеграции Грузии в североатлантические структуры.
Сообщается, что разговор коснулся повестки дня имплементации Существенного пакета НАТО-Грузии, было отмечено, что Грузия достигла значительного прогресса в этом направлении. Как поясняют в администрации, на встрече внимание было заострено на значимости весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится в Тбилиси 26-29 мая.
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