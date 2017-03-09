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Премьер Грузии считает, что «делу «Рустави 2» придают излишнюю важность»


09.03.2017   13:11
Судебное разбирательство по делу самой рейтинговой телекомпании Грузии — «Рустави 2» — простое юридическое дело и не представляет огромной важности, считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 7 марта на неопределенный срок продлил приостановку исполнения решения Верховного суда Грузии, согласно которому«Рустави 2» должна была перейти лояльному к нынешним властям бизнесмену Кибару Халваши, владевшему этой телекомпанией в 2004-2006 годах.

Руководство телекомпании и политическая оппозиция назвали постановление ЕСПЧ безоговорочной победой. Георгий Квирикашвили не разделяет такую оценку.

«Процесс продолжится обычно. Мы и до этого заявляли, что это тяжба между двумя частными субъектами, и этот процесс продолжится именно в этом контексте. С нашей стороны мы, разумеется, продолжим предоставлять информацию. Вообще, я думаю, этот вопрос, как и был преувеличен с самого начала, так и остается сегодня. Я, например, не придал бы такое значение этому вопросу. Это простое юридическое дело», — сказал Квирикашвили журналистам.

Он подчеркнул, что в Грузии защищена свобода слова, и ей ничего не угрожает.

«Институции государства работают. Мы и наше население полностью доверяем этим институциям, и в этом направлении не может быть никакой трещины», — добавил премьер.






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