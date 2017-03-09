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Мы внимательно следим за судебными процессами вокруг «Рустави 2» - посол США


09.03.2017   13:32
Посол США в Грузии Ян Келли еще раз сделал заявление по поводу телекомпании «Рустави 2». Как сказал посол журналистам, комментируя эту тему, он «очень внимательно» наблюдает за протекающими событиями.

«Мы очень внимательно следим за судебными процессами вокруг этого дела потому, что Грузия, по нашему мнению, является очень хорошим образцом развития демократии во всем регионе.

Как во всех других демократических странах, должны существовать индикаторы и одним из важных индикаторов является медиа-плюрализм, свободная медиа. Это необходимо для демократического развития. Мы действительно верим, что Грузия будет развиваться в этом направлении», - заявил Ян Келли.






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