|
«Республиканцы» призвали премьера не добавлять умышленные ошибки к уже допущенным
09.03.2017 14:17
«Республиканцы» призвали премьера не добавлять умышленные ошибки к уже допущенным. Об этом заявила председатель Республиканской партии Грузии Хатуна Самнидзе на брифинге по делу телекомпании «Рустави 2».
Председатель Республиканской партии откликнулась на заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который назвал протекающий вокруг телекомпании процесс «спором между двумя частными субъектами».
«...Дело, которое рассматривается в Страсбурге – дело против Грузии, однако это стандарт при любой тяжбе в Евросуде. А от властей же мы слышим ложь и манипуляции и введение в заблуждение грузинских граждан.
Я обязана от имени Республиканской партии напомнить премьер-министру, который получил строгий посыл от европарламентариев, а также председателю парламенту и большинству, пусть они не добавляют к уже допущенным ошибкам умышленные ошибки, так как за всякие последствия в ответе будут сами они, а этими заявлениями способствуют усилению антизападных настроений и сознательно идут на ложь, чтобы ввести в заблуждение граждан. Я им напомню, за последствия в ответе сами они», - заявила Хатуна Самнидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна