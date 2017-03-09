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«Республиканцы» призвали премьера не добавлять умышленные ошибки к уже допущенным


09.03.2017   14:17
«Республиканцы» призвали премьера не добавлять умышленные ошибки к уже допущенным. Об этом заявила председатель Республиканской партии Грузии Хатуна Самнидзе на брифинге по делу телекомпании «Рустави 2».

Председатель Республиканской партии откликнулась на заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который назвал протекающий вокруг телекомпании процесс «спором между двумя частными субъектами».

«...Дело, которое рассматривается в Страсбурге – дело против Грузии, однако это стандарт при любой тяжбе в Евросуде. А от властей же мы слышим ложь и манипуляции и введение в заблуждение грузинских граждан.

Я обязана от имени Республиканской партии напомнить премьер-министру, который получил строгий посыл от европарламентариев, а также председателю парламенту и большинству, пусть они не добавляют к уже допущенным ошибкам умышленные ошибки, так как за всякие последствия в ответе будут сами они, а этими заявлениями способствуют усилению антизападных настроений и сознательно идут на ложь, чтобы ввести в заблуждение граждан. Я им напомню, за последствия в ответе сами они», - заявила Хатуна Самнидзе.






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