«Институт президента опустошают изнутри» - Хухашвили

09.03.2017 14:21 Политолог Гия Хухашвили считает, что опубликованный прокуратурой материал по делу о задержании протоиерея Георгий Мамаладзе могут быть интересны, так как в нем есть такие моменты, из-за которых отец Георгий заслуживает порицания. Хухашвили заявляет, что это внутренние дела Церкви, но в них доказательств преступления нет. Об этом политолог заявил в интервью газете «Резонанси».



«Понятно, что общество шокировано, но мне не нравится, что прокуратура публикует материалы и параллельно призывает адвокатов молчать. Адвокаты говорят, что записи вырваны из контекста. Эти заявления вызывают еще большую растерянность, так что пусть или ничего не публикуют, или дают полноценную информацию. Частичное распространение информации не отвечает на имеющиеся вопросы. К сожалению, прокуратура не ответила ни на один вопрос, который есть по этому делу, например, относительно чемодана. Почему на месте задержания они не раскрыли чемодан, как этого требует процедура?! В таком случае отпали бы все вопросы. Когда несколько часов чемодан находился вдали от подозреваемого, разумеется, это вызывает сомнения. Как отец Георгий смог приобрести цианид, а следствие ничего об этом не узнало? Ведь протоиерей находился под 24-часовым наблюдением? Есть и много других вопросов. Вместе с тем, меня разочаровывает общество, часть которого выступает в роли прокурора. Хотя общество обязано соблюдать презумпцию невиновности. Я советую адвокатам обязательно потребовать суд присяжных, потому что доверие к суду серьезно подорвано. Дело может пойти так, что общество не поверит в вердикт суда. Этого нужно избежать. Нам нужны 100%-ные доказательства, которых мы не видели.



Что касается слов протоиерея Георгия Мамаладзе «Шорену нужно убить», это ничего не означает. На эмоциях человек может в резкой форме выразить свое отрицательное отношение. На бытовом уровне и мать говорит ребенку, когда злится, что того следует убить, но это всего лишь слова. На эмоциях можно сказать много чего, но утверждать, что это доказывает намерение убийства, очень несерьезно. Я не знаю, какими будут итоги заседания синода. Я думаю, там рассмотрят внутренние дела. Разумеется, отец Георгий на записях выглядит некрасиво, а какие меры примет церковь, это ее дело. Повторяю - одно дело, когда человек выходит за рамки своей компетенции и плохо говорит. Это основание для административных мер, но не уголовное преступление. Но я не хочу говорить о его вине или невиновности. Мы этого не знаем. Пока прокуратура не представила убедительных ответов на этот вопрос, а это значит, что мы обязаны быть его адвокатами, а не обвинителями», - заключил политолог и на вопрос - «Мы еще раз увидели острое противостояние «Грузинской мечты» и президента. Как вы оцениваете заявления председателя парламента в адрес Маргвелашвили?» - ответил:



«Его аргументация абсолютно неясна. Мягко говоря, это не государственное мышление. Следовательно, пребывание такого человека на посту председателя парламента очень опасно для парламентской республики. С одной стороны они говорят, что президента будут избирать прямым путем, а с другой - оставляют его без всяких полномочий. Институт президента опустошают изнутри, а если у него не останется функций, то для чего же нам эти прямые выборы?!».















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