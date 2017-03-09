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Глава Госдепа США пообещал оставить в силе антироссийские санкции


09.03.2017   14:46
Пока Россия не выполнит требования по Восточной Украине и Крыму, антироссийские санкции останутся в силе. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

О содержании беседы сообщил украинский МИД, а позднее сведения подтвердил и.о. официального представителя Госдепа Марк Тонер.

"Что касается сохранения санкций, то пока Россия не придет к выполнению (требований) по Восточной Украине и Крыму, - да, это правда", - сообщил Тонер на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.
"Госсекретарь Тиллерсон подтвердил серьезную приверженность США (отношениям) с Украиной", - сказал дипломат, добавив, что Вашингтон намерен добиваться от России полного исполнения минских соглашений, прежде чем рассмотреть вопрос о снятии санкций.

До вступления в должность госсекретаря США Тиллерсон возглавлял крупнейшую в США нефтяную компанию Exxon Mobil и выступал против санкционного давления на Россию, с которой сотрудничал в рамках совместных проектов по добыче с конца 1990х годов.

Однако накануне вступления в должность госсектераря Тиллерсон, обладатель российского Ордена Дружбы с 2013 года, резко изменил свои взгляды.

В начале января, отвечая на вопрос о санкциях, он объявил, что Россия должна нести ответственность за свои поступки. Он также заявил, что Россия является «угрозой» для США и проявляет агрессию, на которую нужен силовой ответ.

В ходе своего утверждения в сенате Тиллерсон объяснил, что Кремль пытается воссоздать подобие СССР. «План России - географический. И если никак не отвечать на этот план, она будет продолжать свои действия», - сказал он.






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