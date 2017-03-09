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К доселе звучавшим в адрес президента угрозам добавилась новая - глава администрации президента


09.03.2017   16:26
«К доселе звучавшим в адрес президента угрозам добавилась новая угроза – запрет говорить о конституционных вопросах с собственным народом», - так расценивает глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили заявление председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, который обвинил президента Георгия Маргвелашвили в неуважении законодательного органа и создании искусственных помех работе Конституционной комиссии.

Абашишвили считает, что это все не нуждается в «реальном комментарии».

«Мы еще 12 декабря прошлого года поставили в известность общественность, что очень широко обеспечим дискуссии в связи с конституционными вопросами. Что касается этого конкретного вопроса. К доселе существующим в отношении президента угрозам добавилась новая угроза – запрет говорить о конституционных вопросах с собственным народом. Президент же сам является гарантом Конституции. Этот вопрос ни в одном реальном комментарии не нуждается», - заявил Абашишвили.

Призываю президента отложить в сторону узкие политические интересы и уважать конституционные институты, не создавать искусственные помехи деятельности Конституционной комиссии и действовать с соблюдением Конституции и законодательства Грузии, - говорится в заявлении, которым Ираклий откликается на запланированную администрацией президента кампанию по вопросу конституционных изменений.

По словам Кобахидзе, встречами, которые президент намерен начать с 10 марта с представителями различных секторов общества, он проявляет «глубокое неуважение по отношению к парламенту», а также вмешивается в эксклюзивные полномочия парламента, так как организация всеобщего всенародного обсуждения законопроекта по пересмотру Конституции Грузии принадлежит лишь парламенту.






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