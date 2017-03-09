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Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим для граждан Украины
09.03.2017 17:34
Комитет Европейского парламента по гражданским свободам (LIBE) сегодня утвердил проект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не нужна виза, чтобы попасть в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».
Теперь Европарламент рассмотрит вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан Украины. Заседание пройдет 5 апреля.
Решение об отмене виз для украинцев было предварительно одобрено 28 февраля, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии.
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