Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим для граждан Украины

09.03.2017 17:34 Комитет Европейского парламента по гражданским свободам (LIBE) сегодня утвердил проект о внесении Украины в список стран, гражданам которых не нужна виза, чтобы попасть в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».



Теперь Европарламент рассмотрит вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан Украины. Заседание пройдет 5 апреля.



Решение об отмене виз для украинцев было предварительно одобрено 28 февраля, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

