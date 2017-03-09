Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня мы поддерживаем «Рустави 2», как поддерживали «Имеди» в 2007 году - посол Франции


09.03.2017   18:57
Так же, как в 2007 году международная общественность, начиная с ЕС, стояла рядом с телекомпанией «Имеди», сегодня мы стоим рядом с телекомпанией «Рустави 2», поскольку медиа-плюрализм очень важный фактор в демократическом обществе», - заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье, комментируя вопрос «Рустави 2».

По заявлению дипломата, Грузия сегодня рассматривается как наилучший пример в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» и будет обидно, если имидж Грузии пострадает.

«Свобода выражения мнения и медиа – основание демократии. По поводу «Рустави 2» мы на прошлой неделе видели заявления посольств, а также решение ЕСПЧ. И премьер-министр Грузии заявил, что Грузия желает выполнения взятых на себя обязательств в рамках соглашения об ассоциации ЕС и Грузии. Думаю, месседж четкий: мы хотим передать тот посыл, что Грузия рассматривается как наилучший пример в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» и будет обидно, если имидж Грузии пострадает. Однако мы убеждены, что Грузия останется демократической страной, которая с каждым днем будет улучшать этот статус», - заявил Паскаль Менье.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Cтартапы от грузинских разработчиков оказались в числе лучших на выставке Mobile World Congress
Минфин: Страхование депозитов гарантирует стабильность вкладов
Немецкая MR Graft построит в Грузии ветряную электростанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения ждет устойчивого роста ВВП с 18г - премьер-министр
Северную Осетию признали самым грязным регионом Северного Кавказа
В Европарламенте презентовали историческую драму «Али и Нино»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна