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Сегодня мы поддерживаем «Рустави 2», как поддерживали «Имеди» в 2007 году - посол Франции
09.03.2017 18:57
Так же, как в 2007 году международная общественность, начиная с ЕС, стояла рядом с телекомпанией «Имеди», сегодня мы стоим рядом с телекомпанией «Рустави 2», поскольку медиа-плюрализм очень важный фактор в демократическом обществе», - заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье, комментируя вопрос «Рустави 2».
По заявлению дипломата, Грузия сегодня рассматривается как наилучший пример в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» и будет обидно, если имидж Грузии пострадает.
«Свобода выражения мнения и медиа – основание демократии. По поводу «Рустави 2» мы на прошлой неделе видели заявления посольств, а также решение ЕСПЧ. И премьер-министр Грузии заявил, что Грузия желает выполнения взятых на себя обязательств в рамках соглашения об ассоциации ЕС и Грузии. Думаю, месседж четкий: мы хотим передать тот посыл, что Грузия рассматривается как наилучший пример в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» и будет обидно, если имидж Грузии пострадает. Однако мы убеждены, что Грузия останется демократической страной, которая с каждым днем будет улучшать этот статус», - заявил Паскаль Менье.
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