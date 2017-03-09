Сегодня мы поддерживаем «Рустави 2», как поддерживали «Имеди» в 2007 году - посол Франции

09.03.2017 18:57 Так же, как в 2007 году международная общественность, начиная с ЕС, стояла рядом с телекомпанией «Имеди», сегодня мы стоим рядом с телекомпанией «Рустави 2», поскольку медиа-плюрализм очень важный фактор в демократическом обществе», - заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье, комментируя вопрос «Рустави 2».



По заявлению дипломата, Грузия сегодня рассматривается как наилучший пример в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» и будет обидно, если имидж Грузии пострадает.



«Свобода выражения мнения и медиа – основание демократии. По поводу «Рустави 2» мы на прошлой неделе видели заявления посольств, а также решение ЕСПЧ. И премьер-министр Грузии заявил, что Грузия желает выполнения взятых на себя обязательств в рамках соглашения об ассоциации ЕС и Грузии. Думаю, месседж четкий: мы хотим передать тот посыл, что Грузия рассматривается как наилучший пример в рамках программы ЕС «Восточное партнерство» и будет обидно, если имидж Грузии пострадает. Однако мы убеждены, что Грузия останется демократической страной, которая с каждым днем будет улучшать этот статус», - заявил Паскаль Менье.















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