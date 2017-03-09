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Иванишвили старается играть по путинским правилам - ЕНД


09.03.2017   19:41
Член "Национального движения" Тина Бокучава прокомментировала в эфире "Рустави 2" последнее решение Страсбурга в связи с телекомпанией. По ее словам, заявление министра юстиции Теи Цулукиани в связи с данной рекомендацией, что это решение принял дежурный судья Страсбурга, является абсурдом. По ее утверждению, Иванишвили хочет играть путинскими методами.

"То, что пытается сделать Иванишвили, не получится, то есть с одной стороны обмануть общество и сказать, что ничего не изменилось, ход власти к Европе продолжается, и наш курс, курс, который поддерживает население, сохраняется. С другой стороны хочет играть путинскими методами, по правилам Путина, все хорошо помнят, как Путин подчинил НТВ, так что Иванишвили не сможет обмануть Европу.

Разговор о том, что эти люди не информированы, просто абсурд, действительно слабое оправдание. Мы помним, когда Европейский суд принял беспрецедентное решение, как Тея Цулукиани провела специальный брифинг, что это является решением очередного судьи, и не следует относиться к нему серьезно "- заявила Тина Бокучава.






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