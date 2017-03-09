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Общественный вещатель отсрочил закрытие передач


09.03.2017   20:08
Общественный вещатель Грузии с 17 июля 2017 года закроет все телевизионные и радиопередачи, кроме информационного выпуска.

Попечительский совет и менеджмент ОВГ после проходивших в течение месяца дебатов по Плану действий, который был предложен новым генеральным директором вещателя Василием Маглаперидзе, 7 марта достигли соглашения.

Общественный вещатель, который объединяет два телевизионных канала и две радиостанции, тз 101 передачи закроет 100 передач, кроме информационного выпуска.

Согласно новому Плану действий ОВГ, с сентября «в эфире Общественного вещателя будет размещено оптимальное количество передач, исходя их финансовых и технических ресурсов».

«Оптимальное количество передач, в долгосрочной перспективе, предоставит нам возможность для экономии ресурсов и концентрации человеческих, технических, а также финансовых возможностей», - говорится в Плане действий.

Общественный вещатель с 31 марта приступит к приему заявок на создание новых программ и процесс подбора завершится 17 июля.

«Общественный вещатель должен руководствоваться во всех сегментах принципом конкуренции, должен стремиться к лидерству с точки зрения качества и профессиональных стандартов, должен стать ведущей платформой, где общество обсуждает свои проблемы и получает необходимую для него информацию», - говорится в Плане действий.

Предложенный Василием Маглаперидзе План действий ОВГ на 2017-1019 гг., который он представил на проведенной 6 февраля пресс-конференции, ставил своей целью «вывод Общественного вещателя из кризиса и создание оснований для устойчивого развития». С этой целью план предусматривал «приостановление всех передач и производства на всех платформах (кроме информационных выпусков) до 2018 года; оптимизацию количества сотрудников; направление высвобожденных средств на обновление материально-технической и технологической базы; переход на принцип конкуренции во всех сегментах вещателя».

План Маглаперидзе вызвал острую критику со стороны оппозиционных политических партий, неправительственных организаций и Попечительского совета.

Второе предложение Маглаперидзе, которое он представил 17 февраля и которое предусматривало разделение передач на три категории, также вызвало критику. Согласно этим предложениям, передачи высокой и средней категории останутся в эфире, а внесенный в «красный список» передачи будут закрыты.

Василий Маглаперидзе, бывший губернатор региона Мцхета-Мтианети в 2005-2008 гг., был избран Попечительским советом на должность генерального директора ОВГ 6 января. С 2014 г. до сентября 2016 г. Маглаперидзе работал генеральным продюсером главного политического ток-шоу на канале GDS, который принадлежит семье бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Civil Georgia





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