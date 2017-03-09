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ЕС: «Верим, что власти с уважением будут отнесутся к решению ЕСПЧ»


09.03.2017   20:20
Евросоюз верит, что власти Грузии «с уважением отнесутся» к решению Европейского суда по правам человека, который приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии по спору о правах на владение телекомпанией «Рустави-2», - заявила пресс-спикер верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич в опубликованном 8 марта заявлении.

«Решение Верховного суда (Грузии) может повлиять на медиа среду в стране и на многообразие мнений, которое доступно для граждан посредством вещательных каналов», - говорится в заявлении.

«Подчеркиваем, что беспрерывная верность к политическому плюрализму и свободе СМИ имеет коренное значение для сохранения и консолидации демократии», - заявляет пресс-спикер Могерини.

Она выразила надежду, что «правительство Грузии будет рассматривать эти принципы в качестве верховных приоритетов и активно будет их исполнять, с учетом соответствующих важных положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией».

За день до заявления пресс-спикера Могерини, 17 членов Европарламента опубликовали совместное письмо на имя правительства Грузии, в котором они выражают обеспокоенность в связи с «попыткой насильственной смены» владельцев «Рустави-2» и призывают власти Грузии «воздерживаться от использования судебной системы для достижения благоприятного для себя политического результата и ограничения независимой редакционной политики «Рустави-2».

«Смена владельцев канала, что повлечет изменение его редакционной политики, в результате чего «Рустави-2» станет дружественно настроенным к правительству еще одним СМИ, серьезно повредит качеству демократии и свободы СМИ в Грузии. Это подорвет почву возможности Грузии, выполнять обязательства, взятые по статусу страны, подписавшей Соглашение об ассоциации», - заявляют члены Европарламента.

Депутаты Европарламента также призвали Еврокомиссию и Службу внешних отношений Европы «дать критическую оценку действиям властей Грузии и потребовать полного удовлетворения тех обязательств, которые были взяты властью Грузии перед ЕС».

Письмо подписывают 17 членов Европарламента, в том числе, восемь от Европейской народной партии, два от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, четыре от альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), два от Альянса европейских консерваторов и реформаторов и один от Зеленых/Альянса свободной Европы.

Civil Georgia





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