Туск переизбран на пост главы Евросовета

09.03.2017 21:13 Дональд Туск переизбран лидерами стран-членов Евросоюза на пост председателя Евросовета на следующие 2,5 года, сообщил в Брюсселе премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, передает ТАСС.



"У нас есть председатель Евросовета. Удачи председателю Евросовета Дональду", - сказал он.



Туска уже поздравил с переизбранием глава Европарламента Антонио Таяни.



Действующий мандат Туска истекает 31 мая 2017 года. Теперь он переизбран на период с июня 2017 года по ноябрь 2019 года.















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