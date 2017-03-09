Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии предложил парламентским фракциям консультации по закону о «прослушках»


09.03.2017   21:35
До принятия решения о подписании пакета, связанного с т.н. скрытыми прослушиваниями, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает парламентским фракциям консультации.

Как сообщила журналистам парламентский секретарь президента Анна Долидзе, документ в президентскую администрацию уже поступил, однако у них в связи с этим законом есть определенные вопросы.

«На подпись президенту поступил т.н. закон о прослушиваниях. У нас есть определенные вопросы в связи с этим законом. Первое – насколько соответствует структура нового агентства решению Конституционного суда, и второе – насколько оправдан тот груз, который накладывается законом на частный бизнес и компании. Исходя из этого, мы предлагаем консультации всем парламентским фракциям для того, чтобы обсудить те новшества, которые предлагаются нам этим законом, а также те вопросы, которые у нас есть в связи с этим законом», - заявила Анна Долидзе.

Пакет, связанный с т.н. скрытыми прослушиваниями, на подписание в администрации президента Грузии поступил 6 марта. Решение о подписании или наложении вето на него вето Георгий Маргвелашвили должен принять в 10-дневный срок.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительство порта Анаклия в Грузии начнется осенью 2017 года
Cтартапы от грузинских разработчиков оказались в числе лучших на выставке Mobile World Congress
Минфин: Страхование депозитов гарантирует стабильность вкладов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Туск избран председателем Европейского Совета на второй срок
Уровень бедности среди вынужденных переселенцев в Азербайджане в 2001-2016гг сократился до 12%
Уволенные Теей Цулукиани сотрудники выиграли дело против Минюста Грузии в суде
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна