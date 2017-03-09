Президент Грузии предложил парламентским фракциям консультации по закону о «прослушках»

09.03.2017 21:35 До принятия решения о подписании пакета, связанного с т.н. скрытыми прослушиваниями, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает парламентским фракциям консультации.



Как сообщила журналистам парламентский секретарь президента Анна Долидзе, документ в президентскую администрацию уже поступил, однако у них в связи с этим законом есть определенные вопросы.



«На подпись президенту поступил т.н. закон о прослушиваниях. У нас есть определенные вопросы в связи с этим законом. Первое – насколько соответствует структура нового агентства решению Конституционного суда, и второе – насколько оправдан тот груз, который накладывается законом на частный бизнес и компании. Исходя из этого, мы предлагаем консультации всем парламентским фракциям для того, чтобы обсудить те новшества, которые предлагаются нам этим законом, а также те вопросы, которые у нас есть в связи с этим законом», - заявила Анна Долидзе.



Пакет, связанный с т.н. скрытыми прослушиваниями, на подписание в администрации президента Грузии поступил 6 марта. Решение о подписании или наложении вето на него вето Георгий Маргвелашвили должен принять в 10-дневный срок.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

