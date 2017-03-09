Председатель парламента возмущен желанием президента Грузии встретиться с конституционной комиссией

09.03.2017 21:38 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «иррациональным» решением президента страны Георгия Маргвелашвили провести 10 марта встречу с членами конституционной комиссии и представителями общественности.



Глава государства планирует представить свое видение в связи с обсуждением поправок в Конституцию Грузии и анонсировал начало кампании, которая предусматривает включенность общественности в этот процесс.



Спикер распространил заявление, в котором выразил возмущение действиями президента. «Указанной инициативой президент еще раз противостоит парламенту и конституционной комиссии и проявляет возмутительное неуважение к главным демократическим институтам страны», - говорится в заявлении.



Кобахидзе подчеркивает, что назначение встречи 10 марта, в день пленарного заседания, «является проявлением глубокого неуважения к парламенту, так как в этот день председатель парламента и 34 члена комиссии представляют законодательный орган и должны быть заняты осуществлением своих непосредственных обязанностей».



Кобахидзе также отмечает, что согласно законодательству, эксклюзивными полномочиями по организации всеобщего обсуждения законопроекта пересмотра конституции наделен парламент, а президент имеет право поддержать его в организации обсуждения.



В свою очередь, в администрации президента эти заявления сочли «эмоциональными». Глава администрации Георгий Абашишвили выразил надежду, что представители правящей партии все же примут участие во встрече 10 марта.















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