|
Молдавских чиновников призвали временно не ездить в Россию
09.03.2017 23:02
Премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп и председатель парламента Андриан Канду призвали молдавских высокопоставленных чиновников временно отказаться от поездок в Россию. Об этом говорится в официальной ноте, которая была вручена руководителями Молдовы послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину, сообщает Укринформ.
"Молдавские официальные лица при въезде в РФ неоднократно подвергались унизительным допросам и обыскам со стороны представителей российских спецслужб. Такое поведение неадекватно и необоснованно. Примечательно, что эти действия стали применяться после начала расследования об отмывании около 22 миллиардов долларов из РФ через один из молдавских банков", - говорится в документе.
В отношении одного из высокопоставленных чиновников МВД Молдовы российские спецслужбы 35 раз использовали такие методы, как задержание и обыски.
В связи с этим премьер Филипп и спикер Канду призвали высокопоставленных молдавских чиновников временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.
Руководство Молдовы выражает надежду, что сложившаяся ситуация будет урегулирована, а виновные будут привлечены к ответственности.
При вручении ноты послу России в Молдове присутствовали также глава МВД Молдовы Александру Жиздан, министр юстиции Владимир Чеботарь и представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции.
1 марта посол Республики Молдова в России и по совместительству в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Дмитрий Брагиш был отозван с должности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна