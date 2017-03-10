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Польша сорвала подписание декларации ЕС из-за переизбрания Туска


10.03.2017   10:58
Польша отказалась подписывать итоговую декларацию саммита ЕС из-за переизбрания председателя Евросовета Дональда Туска на новый срок, передает Reuters.

Премьер-министр Польши Беата Шидло бойкотировала подписание документа и заявила, что без согласия всех сторон, саммит не будет признан состоявшимся. Польская сторона решила таким образом выразить протест, ведь ранее Варшава выступала против нового назначения Туска.

Ранее стало известно, что Дональд Туск переизбран главами стран – членов ЕС на пост председателя Евросовета на следующие два с половиной года. Таким образом, Туск будет возглавлять эту структуру до ноября 2019 года.






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