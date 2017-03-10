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Встреча премьеров Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы пройдет 27 марта в Киеве


10.03.2017   11:13
Главы правительств стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, ГУАМ) встретятся 27 марта в Киеве, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.

"Заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ состоится 27 марта в Киеве. В рамках этого мероприятия состоится бизнес-форум с участием предпринимателей из Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы", - говорится в сообщении на сайте фонда.






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