Встреча премьеров Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы пройдет 27 марта в Киеве

10.03.2017 11:13 Главы правительств стран-участниц Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, ГУАМ) встретятся 27 марта в Киеве, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.



"Заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ состоится 27 марта в Киеве. В рамках этого мероприятия состоится бизнес-форум с участием предпринимателей из Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы", - говорится в сообщении на сайте фонда.















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