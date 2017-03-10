Конституционалист Вахтанг Хмаладзе поддерживает непрямую систему выборов президента

10.03.2017 11:16 «Думаю, будет правильней, если президентские выборы будут непрямые» - заявил конституционалист Вахтанг Хмаладзе в передаче "Приоритет". По его словам, Грузия является страной парламентского управления, и будет лучше, если президента тоже изберет парламент.



"Исходя из того, что его полномочие ограничено, и у него нет таких рычагов, как у исполнительной власти, он менее дееспособный.



В случае избранного напрямую президента избиратели, которые мало разбираются в правах президента, требуют у избранного ими же президента решения таких вопросов, на что тот не имеет права. А также у президента, избранного в прямом порядке, появляются амбиции. Это происходит не только в таких странах переходной демократии, как наша, но и в странах более старой демократии. У них возникает желание быть больше, заявлять и делать больше, чем реально имеют полномочие, а это вносит напряженность в деятельности государственных институтов. Именно по этим причинам думаю, что будет правильней, если выборы президента будут непрямые"- заявил Вахтанг Хмаладзе.















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