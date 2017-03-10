Наложит ли президент вето на законопроект о т.н. скрытом прослушивании?

10.03.2017 11:27 «До принятия решения о подписании пакета, связанного с т.н. скрытыми прослушиваниями, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предлагает парламентским фракциям консультации. Об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе. «На подпись президенту поступил т.н. закон о прослушиваниях. У нас есть определенные вопросы в связи с этим законом. Первое – насколько соответствует структура нового агентства решению Конституционного суда, и второе – насколько оправдан тот груз, который накладывается законом на частный бизнес и компании. Исходя из этого, мы предлагаем консультации всем парламентским фракциям для того, чтобы обсудить те новшества, которые предлагаются нам этим законом, а также те вопросы, которые у нас есть в связи с этим законом», - заявила Анна Долидзе. Пакет, связанный с т.н. скрытыми прослушиваниями, на подписание в администрацию президента Грузии поступил 6 марта. Решение о подписании или наложении на него вето Георгий Маргвелашвили должен принять в 10-дневный срок. «Наложит ли президент вето на законопроект о т.н. скрытом прослушивании?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».



«Я думаю, что он воспользуется этим правом. На все это накладывает вето, почему бы не наложить и сейчас? Прослушиваний быть не должно, а если он нормальный, то должен наложит вето», - заявил в беседе с корреспондентом издания актер Гиви Сихарулидзе.



«Я не знаю. Но ожидать можно всего. Это его воля. Он не раз накладывал вето. Мы видим, что у него нехорошие отношения с парламентом и правительством, поэтому вето не исключено и вполне возможно», - отметил астролог Михаил Цагарели.



«Думаю, он воспользуется правом вето. Я говорю об этом на основании его заявлений. В последнее время я замечаю, что президент пытается исходить не из того, что говорит правящая партия, а из того, что действительно нужно стране. Мы привыкли к тому факту, что парламент свободно преодолевает эти вето. Но в истории останется факт, что он наложил вето на ухудшенный законопроект. Факт, что в истории президент выйдет правильным», - говорит художник Гия Бугадзе.



«Думаю, что он воспользуется этим правом, потому что ему кое-что не нравится. Тем более что между президентом и парламентом плохие отношения», - заключила искусствовед Нуца Джанелидзе.















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