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Олигарх не уймется пока не сделает свое - Ника Руруа


10.03.2017   12:05
Член политсовета "Единого национального движения" Ника Руруа прокомментировал сегодняшние заявления парламентского большинства по "Рустави 2". Сначала Руруа отозвался на заявление премьер-министра, которым события, развитые вокруг телекомпании он назвал искусственно созданным ажиотажем.

"Заявление главы правительства было не только беспочвенным, неадекватным, оно просто еще раз показывает абсурдность той модели правления, которую навязал стране олигарх. Не существует никакой демократической подотчетности"- заявил Руруа.

Он отозвался также на заявление члена большинства Арчила Талаквадзе, согласно которому эта странная радость вокруг "Рустави 2" закончится в течение месяца.

"У него вырвалось это, а после он постарался исправить это, как-то перенести на другие темы, но это не означает, что атаки на "Рустави 2" закончились. Это обязательно продолжится. Олигарх не уймется до того, пока не сделает свое"- заявил Руруа.

Член политического совета ЕНД говорил также о противостоянии председателя парламента и президента.

"Грузинская мечта" преследует целью вообще уничтожить институт президента. Сделать президентом какого-нибудь безвольного депутата, это означает, что получат послушного, бесхребетного, податливого президента, который не окажет никакого сопротивления Иванишвили. Маргвелашвили не пошел на это. Несмотря на то, что сначала он был членом его команды, он соблюдал какие-то принципы, и поэтому сейчас он стоит под ударом и огнем"- отметил Ника Руруа.







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