Генпрокуратура Украины предъявила обвинение бывшему генеральному консулу Грузии

10.03.2017 12:07 Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему генконсулу Грузии в Украине, руководителю благотворительного фонда «На благо Одессы» Теймуразу Нишнианидзе.



Как заявил Нишнианидзе корреспонденту «Фронт ньюс», предъявленные ему следственным ведомством обвинения, касающиеся периода его работы генеральным консулом, «высосаны из пальца» и уголовное дело против него сфабриковано.



Бывший генеральный консул убежден, что в деле против него есть политическая подоплека и представители силовых ведомств исполняют задание администрации президента Украины Петра Порошенко.



«10 марта, в час ночи, когда я ехал из Одессы в Киев, меня остановила патрульная служба якобы для того, чтобы проверить документы. Они попросили меня выйти из машины. Как только я вышел, представители Службы безопасности и Генпрокуратуры на двух автомобилях перекрыли дорогу. Они представились мне и предъявили высосанное из пальца обвинение. Это дело они расследуют уже 8 месяцев. Я не представляю сторону и не давал показаний, как свидетель по делу, которое касается периода моей работы генеральным консулом. Меня признали стороной и предъявили обвинение.



Это- полный абсурд. Нельзя бывшего генерального консула обвинять в действиях, которые он совершал, защищенный дипломатическим иммунитетом и в рамках договора.



Допустим, я совершил какой-либо проступок, конечно это –полный абсурд, но меня защищал иммунитет и предъявление обвинения на украинском языке в час ночи без адвоката и переводчика, недопустимо.



Они ничего не объяснили, не ответили на мои вопросы… Я сказал им, что часто бываю в Киеве, и они могли сделать это днем. Почему они сделали это в 80 километрах от Киева, где нет никакой инфраструктуры, и очень сложно связаться и вызвать адвоката, которому нужно более двух часов, чтобы приехать сюда, мне не очень понятно. Но мне предельно четко ясно одно: это-политический заказ администрации президента. И об этом нам известно уже 8 месяцев.



Несмотря на то, что я не раз заявлял, что являюсь гражданином Грузии и у меня нет никаких амбиций в украинской политике и я не намерен участвовать в оппозиционной деятельности наших соотечественников, меня все же считали членом команды некоего лица. Именно поэтому я стал объектом политического преследования.



Против меня сфабриковали дело потому, что только я являюсь гражданином Грузии, а против остальных не смогли, так как они получили гражданство Украины и стали членами политической партии. Они предъявили мне вину для того, чтобы бросить тень на определенную политическую группу.



Это дело имеет политическую подоплеку и не имеет никаких правовых снований», -сказал корреспонденту Frontnews Нишнианидзе.



По словам дипломата, репрессии начались, после того, как он начал работать в Одессе.



Нишнианидзе заявил, что он ассоциируется с политической командой экс-губернатора Михеила Саакашвили.



«Я не связан с политикой и не являюсь членом той или иной политической команды, так как я- гражданин Грузии. Кроме этого, я не переехал из Одессы в Киев и не стал оппозиционером.



Я не являюсь политиком, я –дипломат и не намерен заниматься политикой ни в Грузии и ни в Украине. Но, несмотря на это, я для них ассоциируюсь с этой политической командой. К сожалению, цель этих людей- дискредитировать эту команду и меня. Как известно, несколько дней назад они провели обыски и у других членов этой команды.



Я был руководителем благотворительного фонда, который также не связан с политикой. Именно тогда и произошло все это. Они возбудили против меня уголовное дело, но не нашли ничего. Они продолжали расследование, но уже заинтересовались периодом моей дипломатической деятельности и сфабриковали дело»,- сказал Нишнианидзе.



«Хочу повторить, что здесь очень хорошо знают, что я не политик. Однако мне уже не раз говорили, что против меня осуществляется политическое преследование и генпрокуратура выполняет политический заказ администрации президента.



Уверен, что я выиграю дело, но для них моя дискредитация на данном этапе имеет важное значение.



В Украине не было прецедента политического преследования бывшего дипломата. Это –катастрофа и нонсенс»,- отметил Нишнианидзе.



Теймураз Нишнианидзе занимал должность консула в посольстве Грузии в Украине с 2007 по 2013 год.















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