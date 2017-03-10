Экс-генконсул Грузии в Украине обратился к администрации Порошенко

10.03.2017 12:11 Бывший генеральный консул Грузии в Украине Теймураз Нишнианидзе обращается к администрации президента Петра Порошенко и генеральному прокурору страны.



«Хочу подчеркнуть, что я был в Грузии и два дня назад точно знал, что против меня пытаются сфабриковать уголовное дело. Однако я вернулся в Украину, несмотря на то, что существовали определенные риски, что мне будет предъявлено обвинение.



Я не намерен скрываться от следствия, и готов ответить на все вопросы. Необходимо отметить, что я приехал в Украину из Грузии, из страны, где я находился в безопасности.



Хочу обратиться к администрации президента.



Следствие проводится необъективно, и это дело вышло за правовые рамки. Украина - одна из самых больших стран Европы и людям, пришедшим к власти на революционной волне не к лицу использовать подобные методы против бывшего дипломата дружественной страны.



Я не являюсь политиком и членом оппозиционной партии против президента. Администрации президента, руководителю силового ведомства и тем более генеральному прокурору, который около 2,5 лет находился в заключении в результате аналогичного преследования, не к лицу использование таких методов борьбы. Они не должны политически преследовать бывших дипломатов, тем более, граждан другой страны, а также человека, который не является политиком.



Я никуда не собираюсь бежать, и намерен сотрудничать со следствием. Расследование этого дела должно быть доведено до конца, и это в моих интересах. Уверен, что я докажу свою невиновность»,- сказал корреспонденту Frontnews Нишнианидзе.



Генеральная прокуратура Украины несколько часов назад предъявила обвинение бывшему генконсулу Грузии в Украине, руководителю благотворительного фонда «На благо Одессы» Теймуразу Нишнианидзе. Экс-генконсул вызван в прокуратуру, позднее состоится и судебный процесс. Как сообщил Нишнианидзе, прокуратура требует его задержания или выплаты залога в размере 10 миллионов.



По словам дипломата, предъявленные ему следственным ведомством обвинения, касающиеся периода работы генеральным консулом, «высосаны из пальца» и уголовное дело против него сфабриковано.















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