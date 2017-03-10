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В Грузии восстановили весенние каникулы для школьников
10.03.2017 12:18
По инициативе министерства образования Грузии, в этом году были восстановлены весенние каникулы для школьников с 8 по 15 марта. В ведомстве подчеркивают, что цель возобновления каникул - популяризация здорового образа жизни среди подрастающей молодежи.
Министерство на этих каникулах проводит программу, в рамках которой до 300 учеников из малочисленных школ в разных регионах Грузии отправились на лыжный курорт Бакуриани. Там подростки смогут заниматься спортом, знакомиться со сверстниками и развивать социальные навыки.
«Именно активизация учеников и воспитание здорового будущего поколения является главной целью проекта», - отмечено в сообщении образовательного ведомства.
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