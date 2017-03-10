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Послом Грузии в Украине представлен бывший госминистр Гела Думбадзе
10.03.2017 13:12
На должность посла Грузии в Украине представлен бывший государственный министр Грузии по вопросам диаспоры Гела Думбадзе, сообщает МИД.
Министерство иностранных дел Грузии представило администрации правительства кандидатуры послов Грузии в Украине, Польше, Румынии, Бразилии, Австралии, и Малайзии.
"Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине и постоянным представителем Грузии в ГУАМ представлена кандидатура Гелы Думбадзе. В 2014-2016 годы он занимал должность государственного министра по вопросам диаспоры. С января 2017 года по сегодняшний день является послом по чрезвычайным поручениям в Министерстве иностранных дел"- заявили во внешнеполитическом ведомстве.
На данное время должность посла Грузии в Украине занимает Михаил Уклеба.
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