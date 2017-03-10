70% опрошенных являются сторонниками диалога с Россией, и столько же считаю ее самой большой угрозой - Абашидзе

10.03.2017 13:16 70% опрошенных являются сторонниками диалога с Россией, но почти то же количество воспринимает самой серьезной внешней угрозой Россию - заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе в ходе международной конференции, посвященной теме 25-летних российско-грузинских отношений, подготовленной "Кавказским домом".



По словам Абашидзе, неформальный диалог, существующий с Россией, в определенной доле содействует осуществлению европейского проекта.



"В течение последних 3-4 лет наблюдается почти одна и та же картина. Где-то 65%, иногда 70% опрошенных являются сторонниками, чтобы вести диалог с Россией, но примерно то же количество считает Россию самой серьезной внешней угрозой. То, что у нас есть коммуникация и неформальный диалог с Россией, в определенной мере содействует осуществлению нашего европейского проекта. Наши европейские коллеги постоянно говорят нам это"- заявил Зураб Абашидзе.



В международной конференции участвуют эксперты соседних стран, и государств-членов Евросоюза.

















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