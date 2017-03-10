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Грузия будет иметь новых послов в Украине, Польше, Румынии, Бразилии, Австралии и Малайзии
10.03.2017 13:32
Министерство иностранных дел Грузии представило администрации правительства кандидатов на должность послов Грузии в Украине, Польше, Румынии, Бразилии, Австралии и Малайзии.
Как сообщают в ведомстве, кандидатом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республика Польша представлен Илья Дарчиашвили. С декабря 2016 года он является послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Грузии.
Кандидатом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Румыния представлен Николоз Николозишвили, который с 2011 года является Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республика Польша.
Кандидатом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Федеративной Республике Бразилия и представителя Грузии в Карибском сообществе представлен Давид Соломония. С марта 2014 года и по сей день он является директором Департамента евроинтеграции Министерства иностранных дел. В 2015 году ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника.
Кандидатом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Австралийском Союзе представлен Георгий Долидзе. С октября 2011 года он является директором Департамента политики безопасности и евроатлантической интеграции. В 2012 году Георгию Долидзе присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника.
Кандидатом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Малазийской Федерации представлен Николоз Апхазава, который с 2012 года является Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Корея. В 2012 году ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника.
Кандидатом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине и постоянного представителя Грузии в ГУАМ представлен Гела Думбадзе. В 2014 – 2016 годы он занимал пост государственного министра по вопросам диаспоры. С января 2017 года по сей день является послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Грузии.
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