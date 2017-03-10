«Власти хотят довести число критичных СМИ до нуля» - Кукава

10.03.2017 13:46 «По поводу «Рустави 2» не поднялся бы такой ажиотаж, если бы не было других серьезных проблем - в стране реальные проблемы со свободой СМИ. Одна за другой закрылись политические передачи: сначала «Реакция» на «Имеди», затем все политические передачи на «Маэстро», который приобрел «Имеди». Им же принадлежит GDS, а теперь мы видим, что происходит на Первом канале. В стране есть проблема свободы СМИ. Если бы с этим не было проблем и мы бы видели политические дебаты на других каналах, то вопрос «Рустави 2» не был бы столь актуальным», - заявил лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава в интервью газете «Резонанси».



«Власти допускают ошибки в отношениях со СМИ, потому что подобные действия обязательно вызовут обратную реакцию. В 21-м веке в Грузии трудно представить, как можно заставить жить население в ограниченном информационном пространстве. «Рустави 2» не является реально свободным телеканалом - скорее это имитация свободы, но если не будет этого канала, то власти могут кончить очень плохо... Эти проблемы были у всех властей, но ситуация осложняется - если при Шеварднадзе было 5 независимых каналов, при Саакашвили - 2-3, то нынешние власти хотят довести число критичных СМИ до нуля», - отметил в беседе с корреспондентом издания Каха Кукава и на вопрос - «Как вы оцениваете заявление председателя парламента в адрес президента?» - ответил:



«Если президент не будет вести себя хорошо, мы проведем выборы - это сказал человек, который претендует на то, чтобы считаться юристом и конституционалистом (речь идет о спикере парламента Грузии Ираклие Кобахидзе - ред.). Это свидетельствует о том, что Кобахидзе очень далек от образования».















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