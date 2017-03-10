Президент начинает кампанию повышения доверия к процессу пересмотра Конституции

10.03.2017 13:56 Для большего доверия к процессу пересмотра Конституции и высокого консенсуса президент начинает кампанию.



Как сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, презентация кампании состоится сегодня.



«Все вы помните предложение президента о сопредседательстве в конституционной комиссии для того, чтобы были гарантировано больше доверия и высокий консенсус к процессу пересмотра Конституции. Георгий Маргвелашвили также выразил готовность включиться в общенародное обсуждение Конституции. Соответственно, хочу сообщить, что 10 марта в резиденции президента состоится презентация кампании, того, какие мероприятия охватывает и подразумевает данный процесс, который президент начнет в ближайшем будущем», - сообщила Эка Мишвеладзе.



Как пояснила пресс-спикер президента, в ходе презентации станут известны планы и цели кампании.



«...Цель этой кампании в том, чтобы у каждого гражданина Грузии была возможность зафиксировать свое мнение, мы же сделаем эти взгляды публичными и, надеемся, они будут услышаны и разделены. На презентацию приглашены местные и международные организации, представители политических партий, дипломатического корпуса, конституционалисты, члены конституционной комиссии, медиа и общества», - заявила Эка Мишвеладзе.















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