|
Президент начинает кампанию повышения доверия к процессу пересмотра Конституции
10.03.2017 13:56
Для большего доверия к процессу пересмотра Конституции и высокого консенсуса президент начинает кампанию.
Как сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, презентация кампании состоится сегодня.
«Все вы помните предложение президента о сопредседательстве в конституционной комиссии для того, чтобы были гарантировано больше доверия и высокий консенсус к процессу пересмотра Конституции. Георгий Маргвелашвили также выразил готовность включиться в общенародное обсуждение Конституции. Соответственно, хочу сообщить, что 10 марта в резиденции президента состоится презентация кампании, того, какие мероприятия охватывает и подразумевает данный процесс, который президент начнет в ближайшем будущем», - сообщила Эка Мишвеладзе.
Как пояснила пресс-спикер президента, в ходе презентации станут известны планы и цели кампании.
«...Цель этой кампании в том, чтобы у каждого гражданина Грузии была возможность зафиксировать свое мнение, мы же сделаем эти взгляды публичными и, надеемся, они будут услышаны и разделены. На презентацию приглашены местные и международные организации, представители политических партий, дипломатического корпуса, конституционалисты, члены конституционной комиссии, медиа и общества», - заявила Эка Мишвеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна