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Президент начинает кампанию повышения доверия к процессу пересмотра Конституции


10.03.2017   13:56
Для большего доверия к процессу пересмотра Конституции и высокого консенсуса президент начинает кампанию.

Как сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, презентация кампании состоится сегодня.

«Все вы помните предложение президента о сопредседательстве в конституционной комиссии для того, чтобы были гарантировано больше доверия и высокий консенсус к процессу пересмотра Конституции. Георгий Маргвелашвили также выразил готовность включиться в общенародное обсуждение Конституции. Соответственно, хочу сообщить, что 10 марта в резиденции президента состоится презентация кампании, того, какие мероприятия охватывает и подразумевает данный процесс, который президент начнет в ближайшем будущем», - сообщила Эка Мишвеладзе.

Как пояснила пресс-спикер президента, в ходе презентации станут известны планы и цели кампании.

«...Цель этой кампании в том, чтобы у каждого гражданина Грузии была возможность зафиксировать свое мнение, мы же сделаем эти взгляды публичными и, надеемся, они будут услышаны и разделены. На презентацию приглашены местные и международные организации, представители политических партий, дипломатического корпуса, конституционалисты, члены конституционной комиссии, медиа и общества», - заявила Эка Мишвеладзе.






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