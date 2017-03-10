МИД Грузии работает над освобождением захваченного конголезскими мятежниками грузинского пилота

10.03.2017 14:38 По вопросу освобождения захваченного в плен мятежниками в Конго грузинского гражданина идет активная работа, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



"Мы работаем по этому вопросу во всех направлениях, включая наше посольство (в ЮАР) и наше представительство в ООН... Процесс идет", - сказал министр в пятницу журналистам.



Он отметил, что власти Грузии активно используют все возможные дипломатические контакты с целью поиска путей для освобождения грузинского гражданина.



В то же время, сказал глава МИД, о деталях переговоров на данном этапе он говорить не может.



Ранее грузинские СМИ сообщали, что полковник вооруженных сил Грузии в отставке, военный летчик Сосо Осиураули находится в плену у мятежников в Демократической республике Конго.



Как сообщили журналистам родственники С.Осиураули, он более двух лет назад уехал из Грузии. Им сообщили в социальных сетях, что С.Осиураули 27 января при управлении вертолетом был сбит мятежниками в Конго, но остался жив и за него требуют выкуп в размере $1 млн.



В конце февраля в МИД Грузии заявили, что ситуация сложная, так как так как гражданин Грузии находится в плену у незаконной вооруженной группировки.



На борту сбитого вертолета находился еще один бывший военный летчик из Грузии, он получил ранения.



В МИД Грузии и в Минобороны тогда заявили, что "эти люди находятся в Конго независимо" и их никто из Грузии в эту страну не командировал.















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