Депутат пожертвовал «Грузинской мечте» 349% своего годового дохода - TI Georgia

10.03.2017 16:02 В избирательный период пожертвования "Грузинской мечте" были 19 раз больше пожертвований "Альянса патриотов", и 6 раз больше суммарных пожертвований всех квалифицированных субъектов - заявил менеджер программ "Международной прозрачности - Грузия" Леван Натрошвили, который представил СМИ презентацию исследования о финансировании избирательной кампании парламентских выборов 2016 года.



По его заявлению, такая разница между пожертвованиями правящей партии и остальных является беспрецедентной для избирательной истории Грузии.



"Квалифицированные избирательные субъекты в избирательный период с 8 июня по 16 ноября 2016 года в целом получили частных пожертвований размером 21 726 165 лари. Подавляющую часть этой суммы 19 183 489 лари (86%) получила "Грузинская мечта", за ней следует "Альянс патриотов Грузии" с 998 001 лари, а на третьем месте ЕНД с 972 764 лари. 85% общих пожертвований сделали 1 233 физических лица, а остальные 15% 65 юридических лиц"- говорится в заявлении.



По данным TI, в избирательный период всего 122 государственных должностных лиц и членов их семей осуществили денежную благотворительность, из 122-х случай 8 персон вызывает определенные вопросы в связи с тем, были ли у них достаточные доходы, чтобы жертвовать политическим партиям. Из этих 8 персон четыре являются действующими или бывшими членами парламента.



По заявлению Левана Натрошвили, особенно "тревожным и курьезным" является случай депутата Звиада Квачантирадзе, пожертвовавшего партии 349% своего чистого дохода.



"Согласно имущественной декларации Звиада Квачантирадзе за 2017 год, в 2016 году его доход из парламента составил 66 465 лари, однако в том же году на обслуживание ипотечного займа он в целом заплатил 21 600 долларов США, а за учебу детей 6 750 лари. В результате получается, что декларированный чистый доход Звиада Квачантирадзе в 2016 году составляет 8 594 лари. Несмотря на это, Квачантирадзе все же смог перечислить "Грузинской мечте" 30 000 лари, что составляет 349% его общего годового дохода. А также следует отметить, что данное пожертвование депутат не указал в декларации, что является нарушением требования закона.



Заза Папуашвили пожертвовал "Грузинской мечте" 45 000 лари. В минувшем году его доход составил 78 885 лари, наряду с этим для обслуживания займа в 36 000 долларов США Заза Папуашвили заплатил 23 984 долларов США. В результате чистый доход Зазы Папуашвили составил 24 442 лари, что означает, что перечисленные партии 45 000 лари составляют 184% его чистого годового дохода.



Доход Пати Халваши в 2016 году составлял 57 610 лари, за обслуживание ипотечного займа в 40 000 долларов США она в течение года заплатила 7 920 долларов США, в результате чистый годовой доход Пати Халваши составил 39 632 лари. В сентябре она пожертвовала "Грузинской мечте" 20 000 лари, что составляет 50% ее чистого дохода.



Зураб Абашидзе, который тогда был членом "Свободных демократов", пожертвовал партии 20 000 лари, что составляет 50% его чистого дохода"- заявил Натрошвили.



Организация представила данные по декларациям, заполненным партиями, материалам ЦИК и регулирующей комиссии. Над исследованием работали сотрудники "Международной прозрачности" Гиги Чихладзе, Тамта Кахидзе, и Георгий Берая. Исследование подготовлено с помощью USAID.

















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