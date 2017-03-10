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Грузия будет непримирима по отношению к нарушителям правил безвизового режима - МИД


10.03.2017   16:07
Грузия будет непримирима по отношению к нарушителям правил безвизового режима, чтобы нарушения со стороны одного или двух граждан не обусловили приостановление этого большого блага для других граждан, - об этом глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил в ходе встречи по вопросам безвизового режима с Евросоюзом. В ней приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, бизнес-ассоциаций, ассоциации перевозчиков, туризма и других сфер.

По словам Джанелидзе, государство намерено предоставить гражданам максимальную информацию о том ущербе, который может нанести нарушение ими правил безвизового режима.

Механизм приостановки визового режима может быть задействован при нарушении гражданами Грузии 90-дневного срока пребывания на территории Евросоюза, создании проблем безопасности, росте числа искателей убежища, а также в случае невыполнения страной соглашения о реадмиссии.

«Мы видим проблему, в основном, в плане того, что наши граждане просят в Евросоюзе убежища. Часто это требование бывает безосновательным и никакого преследования или дискриминации этого гражданина не происходит. Несколько государств Евросоюза уже внесли Грузию в список безопасных стран, что подразумевает, что аппликация с просьбой об убежище будет рассматриваться в упрощенном режиме. Однако еще есть страны, которые рассматривают просьбы о предоставлении убежища, этому рассмотрению нужны месяцы, и граждане этим пользуются. Это определенный риск, но мы уже сообщили евроструктурам, что готовы использовать любой механизм для того, чтобы в случае нарушения правительство Грузии обеспечило реадмиссию наших граждан. Мы будем наблюдать за процессом и, соответственно, объявим о дополнительных мерах, если это будет необходимо», - сообщил Михаил Джанелидзе.

С 28 марта 2017 года граждане Грузии смогут без виз посещать страны ЕС/Шенгенской зоны с краткосрочным визитом – в течение 90 дней в 180-дневный период.






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