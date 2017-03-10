Юри Ратас: «Диалог НАТО с Москвой — только после возврата Крыма, Абхазии и Приднестровья»

10.03.2017 16:29 9 марта премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас встретился в Брюсселе (Бельгия) с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил прибытие в Эстонию боевого подразделения НАТО, предстоящую в мае встречу глав государств и правительств стран НАТО, а также актуальные темы политики безопасности. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 марта, сообщили в пресс-службе правительства Эстонии.



По словам премьер-министра, одним из приоритетов предстоящего председательства Эстонии в Совете Европейского союза (с июля по декабрь 2017 года) является укрепление сотрудничества НАТО и Европейским союзом.



Ратас приветствовал прибытие в Эстонию первых подразделений батальона ударной группировки НАТО в Прибалтике и Польше: «Присутствие войск НАТО на территории страны-члена НАТО — это сдерживание, а не угроза». Он указал на социологические опросы, демонстрирующие «сильную поддержку» членства в НАТО среди эстонцев.



Премьер-министр Ратас заверил генерального секретаря Столтенберга, что преданность Эстонии НАТО непоколебима и привел доказательство: «Оборонные расходы Эстонии составляют 2,17% от ВВП, на прошлой неделе я внес в парламент предложение сохранять их в размере не менее 2% в течение следующих четырех лет». Он также информировал Столтенберга, что к этой сумме прибавятся расходы, связанные с приемом союзнических войск, и 60-миллионная программа инвестиций в оборону.



Говоря о ситуации за пределами Эстонии, глава правительства Эстонии назвал основным вызовом НАТО кибератаки, терроризм и Россию. «НАТО должно быть амбициозным в укреплении киберзащиты, важно также продолжать борьбу с терроризмом», — подчеркнул он. По словам премьер-министра, «оккупация Крыма и военное вмешательство России на востоке Украины подрывает европейскую безопасность и нарушает международное право».



По мнению Юри Ратаса, вести диалог НАТО с Россией можно только по одной теме — возвращению Крыма Укарине, т. н. т.н. Южной Осетии и Абхазии — Грузии и Приднестровья — Молдавии: «Мы должны быть открыты для ведения диалога с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако главной темой этого диалога должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины, а также Грузии и Молдавии».















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