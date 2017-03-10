Албания может ввести безвизовый режим для граждан Грузии

10.03.2017 16:35 Албания может ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Как заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на встрече по безвизовому сообщению с ЕС, соответствующая готовность уже была выражена со стороны руководства Албании.



Руководитель консульского департамента МИД Грузии Гога Табатадзе заявил, что Албания обычно летом вводит полуторамесячный безвизовый период с туристической целью, в том числе и в отношении граждан Грузии.



"В настоящее время ведется работа над тем, чтобы наши граждане имели полный режим безвизвого сообщения. Граждане Албании приезжают к нам без виз и, исходя из этого, мы желаем, чтобы наши граждане пользовались возможностью безвизового сообщения с Албанией", - заявил Табатадзе.















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