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Гоциридзе: Сегодня в парламенте день исправления ошибок, интересно, когда будет день покаяния


10.03.2017   17:50
Сегодня в парламенте и правительстве день исправления ошибок. Интересно, когда будет день покаяния в ошибках, может быть извинятся перед обществом за тот ущерб, который причинили расколом Национального банка - заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе в разговоре с журналистами.

По его словам, то, что у Национального банка Грузии отобрали функцию финансового надзора, было ошибкой, и следует наказать всех, кто способствовал этому процессу.

"Это день исправления ошибок в парламенте и правительстве. Интересно, когда будет день покаяния в ошибках. Может все же извинятся перед обществом за тот ущерб, который причинили им от раздела Национального банка. В обесценивании лари первым делом виноваты люди, которые боролись, и вывели надзор из Национального банка, а потом посредством вето президента и постановления суда это решение по сегодняшний день приостановлено.

За этим восстановлением справедливости должен последовать также второй акт справедливости. Все те люди, которые сегодня находятся в правительстве, должны быть наказаны. Те, кто содействовали этому процессу, должны возместить финансовый ущерб. А политический урон, который они понесли, вероятно, они скоро узнают, поскольку все убедятся, как несправедливо они боролись с Национальным банком"- заявил Роман Гоциридзе.

Парламент принял первым слушанием инициированный правительством законодательный пакет, согласно которому Национальному банку вновь возвращается функция надзора финансового сектора.







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