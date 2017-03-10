TI Georgia подаст иск в ЕСПЧ в связи с законом «о прослушках»

10.03.2017 18:09 "Международная прозрачность" внесет в Страсбургский суд и Конституционный суд Грузии иски в связи с законом о прослушивании. Мы, разумеется, приветствуем, если президент использует право вето в связи с т.н. законом о прослушивании"- заявила исполнительный директор "Международной прозрачности-Грузия" Эка Гигаури.



По ее же заявлению, "Международная прозрачность-Грузия" внесет иски в связи с этим законом, как в Страсбургский суд, так и в Конституционный суд Грузии.



Эка Гигаури считает, что следует приветствовать консультации, запланированные президентом по данному вопросу.



"На мой взгляд, необходимо провести консультации, поскольку закон о т.н. прослушивании, принятый парламентом, почти единолично приняла "Грузинская мечта". Ни президент Грузии, ни оппозиционные партии, ни местные неправительственные организации не поддерживали эту модель. Соответственно, дискуссия между нами в этом контексте не состоялась. Исходя из этого, дополнительные консультации являются важными и мы, разумеется, приветствуем, если президент использует право вето. С нашей стороны, конечно же, мы внесем иск в Страсбург. Это механизм, который мы используем, а также мы внесем иск в Конституционный суд"- заявила Эка Гигаури.



На вопрос, что изменит вето президента, Эка Гигаури пояснила, что у "Грузинской мечты" будет возможность еще раз подумать над тем, что делает.



"Разумеется, нам известно отношение "Грузинской мечты" к этому вопросу, но у них будет возможность еще раз подумать над тем, что делают, и у них будет время для того, чтобы изменить свою позицию"- заявила Эка Гигаури.



По ее же словам, "Международная прозрачность-Грузия" требовала такую систему, которая с одной стороны будет защищать права человека, а с другой стороны безопасность страны.



"Мы, разумеется, учли в нашей модели эти два принципа. А также предусмотрели ту международную практику, которая существует в других странах. Жаль, что "Грузинская мечта" не разделила это"- отметила Эка Гигаури.

















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