Президент считает, что Конституция должна быть формироваться на основе широкого консенсуса

10.03.2017 18:13 Президент Грузии считает, что в процессе фундаментального пересмотра Конституции должна участвовать вся общественность. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на презентации кампании по обеспечению общенародной включенности в связи с обсуждением Конституции.



Как отметил президент, известно, что парламент инициировал фундаментальный пересмотр важнейшего документа страны.



«Эта инициатива может стать предпосылкой объединения, укрепления, еще большего усиления нашего общества и страны.



Но как конституционный процесс должен стать причиной и целью нашего усиления? Наверное, не так, как это происходило до сих пор. Наверное, не так, когда документ писался в закрытых кабинетах. Чтобы процесс фундаментального пересмотра Конституции стал предпосылкой объединения нашего общества, мы все должны участвовать в этом процессе.



Конституция объединяет нас всех. Текст Конституции начинается волнующими словами – мы, граждане Грузии. Соответственно, чтобы этот документ стал реальным документом, его должен подписать грузинский народ», - заявил Маргвелашвили.















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