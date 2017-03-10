|
Президент считает, что Конституция должна быть формироваться на основе широкого консенсуса
10.03.2017 18:13
Президент Грузии считает, что в процессе фундаментального пересмотра Конституции должна участвовать вся общественность. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на презентации кампании по обеспечению общенародной включенности в связи с обсуждением Конституции.
Как отметил президент, известно, что парламент инициировал фундаментальный пересмотр важнейшего документа страны.
«Эта инициатива может стать предпосылкой объединения, укрепления, еще большего усиления нашего общества и страны.
Но как конституционный процесс должен стать причиной и целью нашего усиления? Наверное, не так, как это происходило до сих пор. Наверное, не так, когда документ писался в закрытых кабинетах. Чтобы процесс фундаментального пересмотра Конституции стал предпосылкой объединения нашего общества, мы все должны участвовать в этом процессе.
Конституция объединяет нас всех. Текст Конституции начинается волнующими словами – мы, граждане Грузии. Соответственно, чтобы этот документ стал реальным документом, его должен подписать грузинский народ», - заявил Маргвелашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна