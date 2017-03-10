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В МИД Грузии прошла встреча по безвизовому сообщению с ЕС


10.03.2017   20:16
В министерстве иностранных дел Грузии 10 марта состоялась встреча с представителями общественности, на которой министр Михаил Джанелидзе и другие сотрудники министерства рассказали гражданам о порядке и правилах безвизового сообщения с Евросоюзом.

По информации МИД Грузии, встреча носила информационный характер, и на ней обществености была предоставлена информация о работе, проделанной министерством и консульствами Грузии за рубежом для подготовки к введению безвизового режима.

Встреча проходила в режиме ответов на вопросы, и на ней министру был задан и вопрос о возможных нарушениях и ответственности за эти нарушения. Михаил Джанелидзе отметил, что к нарушителям порядка безвизового сообщения Грузия будет строга и непримирима, так как незаконные действия отдельных граждан могут привести к приостановке безвизового режима и для других граждан Грузии.

Основную проблему министр видит в тех гражданах, которые могут воспользоваться безвизовым сообщением, чтобы остаться в странах ЕС и попросить политического убежища.

«Основную проблему мы видим в том, что наши граждане просят убежища в Евросоюзе. Часто это требование необоснованно, и никакой дискриминации или политическим преследованиям тот или иной гражданин не подвергается. Несколько стран ЕС уже внесли Грузию в список безопасных стран, а это значит, что рассмотрение просьбы о предоставлении убежища происходит в упрощенном порядке. Но остаются страны, которые рассматривают просьбу об убежище в течение нескольких месяцев, и этим пользуются наши граждане», — пояснил Джанелидзе.

По его информации, в случае нарушения гражданами Грузии правил безвизового сообщения правительство страны обеспечит их реадмиссию.

8 марта в официальном журнале Евросоюза были опубликованы изменения в регуляцию 539/2001, на основании которых Грузия перешла в список стран, имеющих безвизовое сообщение с Евросоюзом. Через 20 дней после этой публикации, с 28 марта, граждане Грузии смогут посещать страны Шенгенской зоны без виз сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода.






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