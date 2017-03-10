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Экс-генконсула Грузии в Украине не смогли допросить из-за отсутствия переводчика


10.03.2017   20:38
Допрос бывшего генерального консула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе отложен на неопределенный срок из-за отсутствия переводчика с грузинского языка, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

По словам самого Нишнианидзе, он специально приехал в Украину, чтобы сотрудничать и доказать свою невиновность.

"Речь не идет только обо мне. Речь идет о генеральном консульстве Грузии, где при моем руководстве работали 9 дипломатов. И все эти фамилии фигурируют в деле", - заявил дипломат.

"Я считаю, что никакой процессуальной и юридической подоплеки в этом деле не имеется. Я с ответственностью заявляю, что я никогда не совершал никаких преступлений. Тем более в ранге генерального консула я с достоинством представлял свою страну, и там не может быть никаких нарушений. Просто стыдно за Украину, что они как раз "копают" в том периоде, где реально ничего нет", - добавил он.

Генпрокуратура совместно с СБУ заявила, что "разоблачила Теймураза Нишнианидзе в завладении 17 млн грн средств НДС".

Следствие утверждает, что в период с июня 2012 г. по ноябрь 2013 г., действуя в сговоре с работниками консульства, он предоставил в налоговую Украины документы на возмещение более 17 млн ​​грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared2, Helen-Marlen и др. Это дало основание для возвращения им как иностранцам налога на добавленную стоимость.

Таким образом суммарная цена "приобретенных" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна была бы составить более 100 млн грн, или более 12 млн долл. по соответствующему курсу того времени.

Для себя лично Нишнианидзе добился возмещения НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства поступали на его личный счет и в дальнейшем были сняты наличными в банковских терминалах Одессы и Киева.






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