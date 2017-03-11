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Решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2» было дня меня весьма важным - президент
11.03.2017 12:35
Решение Страсбургского суда по делу «Рустави 2» было дня меня весьма важным, однако в то же время – и тяжелым, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, участвуя в передаче «Реакция» телекомпании «ПирWели».
На вопрос, какова была его реакция в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), президент Грузии заявил, что реакция была наоборот – сначала была его реакция, а затем – решение Страсбурга.
«...Это тяжело для меня, как для президента страны и человека. Меня беспокоит не только то, чтобы медиа были свободны, а и очень меня беспокоит внешний имидж страны. В конечном итоге, когда речь идет об имидже страны, я, как гарант демократии и конституционности, в ответе за то, как обстоят дела. Поэтому было тяжело», - заявил, в частности, Маргвелашвили.
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