Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Решение ЕСПЧ по делу «Рустави 2» было дня меня весьма важным - президент


11.03.2017   12:35
Решение Страсбургского суда по делу «Рустави 2» было дня меня весьма важным, однако в то же время – и тяжелым, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, участвуя в передаче «Реакция» телекомпании «ПирWели».

На вопрос, какова была его реакция в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), президент Грузии заявил, что реакция была наоборот – сначала была его реакция, а затем – решение Страсбурга.

«...Это тяжело для меня, как для президента страны и человека. Меня беспокоит не только то, чтобы медиа были свободны, а и очень меня беспокоит внешний имидж страны. В конечном итоге, когда речь идет об имидже страны, я, как гарант демократии и конституционности, в ответе за то, как обстоят дела. Поэтому было тяжело», - заявил, в частности, Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия торжественно приняла шестимиллионного туриста (+видео)
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси
Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Житель Чечни обвинен в экстремизме за публикацию в соцсети
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Хогланд: Процесс по организации встреч Азербайджана и Армении проводится постоянно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна