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Квирикашвили написал письмо евродепутатам, критиковавшим его за «Рустави 2»


11.03.2017   12:37
Для меня было большой неожиданностью ваше письмо, датированное 7-ым марта 2017 года, особенно меня поразили высказанные в нем тяжелые обвинения, - так ответил европарламентариям премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

В своем письме Георгий Квирикашвили благодарит европарламентариев за тот интерес, который, по его словам, они проявляют в отношении Грузии и ее демократического и европейского будущего.

«При поддержке наших партнеров, включая европейские политические партии, Грузия достигла значительно продвижения вперед на пути строительства современного демократического государства. Вами не раз была выражено, что поддерживаете европейскую повестку дня Грузии и что цените усилия, предпринимаемые нашей страной в борьбе со значительными внешними или внутренними вызовами. С учетом этого, для меня было большой неожиданностью ваше письмо, датированное 7-ым марта 2017 года, особенно меня поразили высказанные в нем тяжелые обвинения.

С того дня, как возглавили страну, мы не жалеем сил для того, чтобы исполнить требования нашего народа и достичь продвижения вперед на пути реформ, чтобы Грузия стала страной интенсивной демократии европейского стиля, опирающейся на верховенство закона, соблюдение фундаментальных прав и свободу слова, а также свободу от насилия, гонений и давления со стороны властей.

Несмотря на уважение к рекомендациям и взглядам других партнеров Грузии, пренебрежение всеми доказательствами и обвинение Грузии в осуществлении давления на частную телекомпанию, что якобы служит смене владельца и нанесению удара по свободной медиа, к чему добавляется обвинение в манипуляции судом с целью получения конкретного политического результата – все это, по моему мнению, несправедливо и безосновательно», - говорится в письме.






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