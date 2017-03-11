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Парламент принял в первом чтении поправки к закону о дорожном движении
11.03.2017 15:10
Парламент Грузии вчера рассмотрел в первом чтении и поддержал законодательную поправку, которая предусматривает ежегодное начисление 100 баллов на водительские права, а также введение бесконтактного патрулирования.
Законопроект "О дорожном движении" и соответствующие поправки были приняты 83 голосами. Согласно этим поправкам, планируется ввести 100-балльную систему. В случае нарушения правил дорожного движения водители будут лишаться определенных баллов, а по истечении всех 100 баллов - водительский удостоверений. 100 баллов на водительские права будут начисляться ежегодно.
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