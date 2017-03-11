Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент принял в первом чтении поправки к закону о дорожном движении


11.03.2017   15:10
Парламент Грузии вчера рассмотрел в первом чтении и поддержал законодательную поправку, которая предусматривает ежегодное начисление 100 баллов на водительские права, а также введение бесконтактного патрулирования.

Законопроект "О дорожном движении" и соответствующие поправки были приняты 83 голосами. Согласно этим поправкам, планируется ввести 100-балльную систему. В случае нарушения правил дорожного движения водители будут лишаться определенных баллов, а по истечении всех 100 баллов - водительский удостоверений. 100 баллов на водительские права будут начисляться ежегодно.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия торжественно приняла шестимиллионного туриста (+видео)
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси
Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Житель Чечни обвинен в экстремизме за публикацию в соцсети
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Хогланд: Процесс по организации встреч Азербайджана и Армении проводится постоянно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна