Парламент принял в первом чтении поправки к закону о дорожном движении

11.03.2017 15:10 Парламент Грузии вчера рассмотрел в первом чтении и поддержал законодательную поправку, которая предусматривает ежегодное начисление 100 баллов на водительские права, а также введение бесконтактного патрулирования.



Законопроект "О дорожном движении" и соответствующие поправки были приняты 83 голосами. Согласно этим поправкам, планируется ввести 100-балльную систему. В случае нарушения правил дорожного движения водители будут лишаться определенных баллов, а по истечении всех 100 баллов - водительский удостоверений. 100 баллов на водительские права будут начисляться ежегодно.















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