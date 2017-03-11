Чуркин умер от сердечного приступа - Associated Press

11.03.2017 15:36 Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа. Об этом агентству Associated Press сообщил высокопоставленный чиновник в мэрии Нью-Йорка. Он не назвал своего имени, по причине отсутствия права на публичные заявления о причинах смерти российского дипломата.



Чиновник отметил, что криминальной составляющей в смерти 64-летнего Виталия Чуркина нет.



Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Пресс-секретарь российской миссии при ООН отказался давать комментарий,по этой теме, сославшись на дипломатический иммунитет покойного.



10 марта стало известно, что судмедэкспертиза Нью-Йорка не будет разглашать причину смерти Чуркина.



«В соответствии с международным правом и протоколом, юридическое управление города Нью-Йорка направило в управление судебно-медицинской экспертизы распоряжение не разглашать общественности причины смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина», — сообщила представитель управления судебно-медицинской экспертизы Джули Болсер.



По ее словам, «в официальном запросе государственного департамента США отмечается, что дипломатический иммунитет Чуркина сохраняется и после его смерти».



«Дальнейшие вопросы по этому делу должны направляться в государственный департамент», — отметила Болсер.



Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, умер в своем рабочем кабинете. СМИ уже сообщали, что смерть дипломата наступила в результате сердечного приступа.



"СОВА"











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